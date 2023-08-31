الصحة: 95% نسبة الإنجاز في مستشفى الحسين وعودة العمل خلال شهر

الوكيل الإخباري

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- كشفت مدير إدارة الخدمات بوزارة الصحة المهندسة سعاد نايف أن نسبة الإنجاز بتوسعة طوارئ مستشفى الأمير الحسين في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء بلغت 95%.وقالت نايف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الخميس، إن المستشفى سيعود إلى العمل خلال شهر بما فيها قسم الإسعاف والطوارئ، لافتة إلى أن أعمال الصيانة شملت البنية التحتية بشكل يلبي المتطلبات ويقدم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في لواء عين الباشا.وأضافت أن أعمال صيانة المستشفى بدأت في 2020/3/15 قبل أن تؤثر جائحة كورونا على سير الأعمال وصدور أوامر الدفاع والتي ساهمت بتأخير العمل والإنجاز، وأن المستشفى استمر بالعمل وتقديم خدماته آنذاك وخلال أعمال الصيانة تم إخلاء المباني والطوابق التي بوشر العمل فيها.وأشارت نايف إلى أن الوزارة ارتأت لاحقا إخلاء المستشفى لتلبية متطلبات السلامة العامة خلال أعمال الصيانة وتم رفد مركز عين الباشا بنواة طوارئ وتزويده بالكوادر المؤهلة والآليات لنقل المرضى إلى مستشفى الحسين الجديد في السلط.وبيّنت أن العمل خلال فترة الصيانة استمر في أقسام غسيل الكلى والعيادات الخارجية كونها تقع في مبانٍ طرفية وليست بالمبنى الرئيسي.وكان اشتكى عدد من المواطنين في مخيم البقعة ولواء عين الباشا الاستمرار في إغلاق مستشفى الأمير الحسين بحجة الصيانة التي لم يتم إنجازها منذ حوالي 4 سنوات، وخاصة قسم الإسعاف والطوارئ.