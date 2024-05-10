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الجمعة، 10-05-2024 08:58 ص

بدء تأثير المنخفض الخماسيني على المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بمنخفض خماسيني، يرافقه ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء مغبرة في مناطق البادية، وحارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة ودافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.


 




 

 


 

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