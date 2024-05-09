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الخميس، 09-05-2024 10:39 م

وصول 41 شاحنة من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

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الوكيل الإخباري - سيرت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات الخيرية الدولية.

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وحملت القافلة المكونة من 41 شاحنة الطرود الغذائية الأساسية لتمر عن طريق معبر كرم أبو سالم إلى غزة، ليصار توزيعها على الأهل في القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن الأردن مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية وايصالها لمستحقيها في مختلف مناطق قطاع غزة.


وبين أن "الأردن يقوم بواجبه تجاه الأشقاء في قطاع غزة الذين يواجهون ظروفاً صعبة، وبرغم ازدياد التوتر والعقبات التي تواجه قوافل المساعدات الإنسانية الأردنية".


وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم وصل إلى 1321 شاحنة و57 طائرة عبر العريش، في حين جرى تنفيذ 93 إنزالاً جوياً أردنياً و242 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول أخرى.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

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