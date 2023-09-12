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الثلاثاء، 12-09-2023 09:23 ص

مدير إدارة السير يوضح حول المخالفات الخطرة والتي تم تغليظ عقوبتها - تفاصيل

سير خاص


الوكيل الاخباري - رصد 
قال مدير ادارة السير بمديرية الأمن العام العميد الدكتور فراس عقيل الدويري إن قانون السير الجديد لسنة 2023 يهدف لتحقيق دعائم السلامة المرورية .

وأضاف الدويري عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن القانون الجديد يغلظ العقوبات على المخالفات الخطرة بالإضافة إلى مضاعفتها في حال تم تكرارها من قبل السائق .

ونوه أن قيمة مخالفة قطع الإشارة الحمراء كانت 100 دينار وبعد القانون الجديد قيمتها أصبحت 200 دينار والحبس من شهر إلى شهرين وفي حال تم تكرارها من قبل السائق مرة أخرى تصل المخالفة إلى 400 دينار بالإضافة إلى الحبس . 

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وبشأن مخالفة الهاتف على القانون الجديد أشار أن إذا كان السائق يحمل الهاتف بيده يخالف عليها أما إذا كان يستخدم سماعة المركبة او البلوتوث لن يُخالف عليها موضحاً بأن جميع المخالفات يتم رصدها من خلال رقباء السير بالإضافة إلى الكاميرات .

ولفت إلى عدة مخالفات تعتبر خطرة ضمن قانون السير الجديد منها ( القيادة بعكس الاتجاه المقرر، زيادة ارتفاع حمولة المركبة، ترك المركبة المعطلة على جانب الطريق دون وضع عواكس، قيادة المركبة دون إشعال الإضاءة في شارع معتم، قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة دولية، سكب حمولة شاحنة بالطرق غير المخصصة إليها، استعمال المركبات بغير الأماكن المخصصة لها، قيادة المركبة دون وجود اللوحة الأمامية أو الخلفية، قيادة المركبة بطريقة متهورة). 


وأكد أنه على القانون الجديد يحق للسائق الاعتراض على صحة المخالفة فقط، وليس على قيمتها، حيث إن للقاضي أن يحكم بصحة وقانونية المخالفة أو بطلانها.


وتابع" أي مخالفة تسبق اليوم يمكن الاعتراض عليها بحسب القانون القديم وما تم رصده من مخالفات بعد الساعة 12 ليل الثلاثاء يتم المخالفة عليها بحسب القانون الجديد."


وقال إن إدارة السير سجلت 4336 مخالفة لقيادة المركبة بشكل استعراضي و 76 ألف و695 مخالفة لقطع الإشارة حمراء و 95 ألف مخالفة لاستخدام الهاتف النقال و6055 مخالفة للسير على شكل مواكب منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن. 


وختم أن الإنسان السبب الرئيسي في وقوع الحوادث وارتكاب المخالفات بنسبة 98.8%.

 


 




 

 


 

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