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الأحد، 12-11-2023 10:28 ص

مصالحة لـ برنامج الوكيل : ازمة كبيرة يعيشها نتنياهو ومسألة وجوده ما هي الا وقت

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الوكيل الإخباري-رصد

 

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أكد المستشار الإعلامي والمختص في الشأن الإسرائيلي، محمد مصالحة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه أزمة نفسية وضغوطات شعبية من الشارع الاسرائيلي بسبب قضية الرهائن. واضاف مصالحة : "يمكنك معرفة حجم الخذلان من ملامح وجه نتنياهو ورجفة يديه".


وبين مصالحة لبرنامج "الوكيل" الذي يُبث على راديو هلا، أن ما حدث في تل أبيب أمس، من أوسع تحرك احتجاجي ضد نتنياهو، ليس إلا رسالة قوية من أهالي الاسرى الذين شككوا منذ اللحظة الأولى بوعود نتنياهو حول سلامة أبنائهم، والآن يحملونه المسؤولية الكاملة.

واضاف مصالحة أن نتنياهو يدخل في حالة جنون عندما يرى أي تحرك، ويمكن ملاحظة ذلك من ملامح وجهه ورجفة يداه التي رصدتها الكاميرا لأكثر من مرة .

وأشار انه وفي الوقت الذي يواجه الشعب الفلسطيني الدمار والقتل بالصمود ،  الشعب الإسرائيلي يعيش أزمة نفسية أكبر بكثير، في حالة انكسار وفقدان الثقة بحكومته وسلامة الاسرى لدى حماس .

ولفت مصالحة أن نتنياهو يواجه أزمة ثقة حتى من داعمه الأول، الولايات المتحدة، حيث يخرج بتصريحات في الليل يتم انتقادها صباحاً.

واكد مصالحة أن كل أوراق نتنياهو أصبحت مكشوفة، وفقد الثقة في مضمار شركائه في القرار وان مسألة وجوده في الحكومة ماهو الا وقت محدود مع  الانتخابات الاسرائيلية القادمة.

 




 

 


 

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