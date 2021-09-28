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الثلاثاء، 28-09-2021 09:48 ص

مناشدة عبر برنامج الوكيل لمخالفة من يستعرض بمركبته ليلا

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الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة اليوم الثلاثاء بمخالفة كل من يقوم بالاستعراض بمركبته " التشحيط " خلال ساعات الليل في منطقة ضاحية الامير راشد بالقرب من شارع ثروت الحسن .

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وأضافت عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن تلك السلوكيات يقوم بها بعض الطائشين بشكل يومي في المنطقة .


وأكد الإعلامي محمد الوكيل أنه سيتم متابعة الشكوى وإيصالها لإدارة السير وإتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

 

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