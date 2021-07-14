مواطنون يشكون عبر برنامج الوكيل عدم تلقيهم لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - عبّر مواطنون عن استيائهم حيال عدم تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، بالرغم من تسجيلهم على المنصّة الخاصة بذلك منذ فترة طويلة .

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جاء ذلك ، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث لفت كثيرون انهم من الفئات المستحقة ويجدر أن يتم تطعيمهم ، على وقع تشديد وزارة الصحة بضرورة أخذ اللقاح .

وانهالت الاتصالات والرسائل الصوتية على البرنامج ، حيث لفت كثيرون أنهم تلقوا الجرعة الأولى منذ أكثر من شهر ، وبانتظار الجرعة الثانية ، بالرغم من تواصلهم المستمر مع وزارة الصحة ، إلا أن ذلك دون جدوى .

كما بيّن مواطنون ، أنهم قاموا بمراجعة مراكز التطعيم دون موعد مسبق ، التي يتم الإعلان عنها لغايات تلقي الجرعة الأولى إلا أن هنالك خلل في هذا الأمر ، نتيجة لعدم توافر الجرعات، على حدّ تعبيرهم .

وتساءلوا عن مصير المسجلين على المنصة ، الذين ما زالوا ينتظرون رسائل نصية بشأن موعد تلقيهم الجرعة الأولى .

وما زال الإعلامي محمد الوكيل يتلقى المزيد من الاتصالات ، حيث تجارب المواطنين ، الذين وصفوها " بالسيئة"، بشأن لقاح كورونا.