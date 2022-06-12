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مياهنا: قيمة الصرف الصحي على الفاتورة مرتبطة بكميات الاستهلاك

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الأحد، 12-06-2022 09:58 ص

مياهنا: قيمة الصرف الصحي على الفاتورة مرتبطة بكميات الاستهلاك

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الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم شركة مياهنا إبراهيم قبيلات أن قيمة الصرف الصحي على فاتورة المياه للمشتركين تحسب حسب كمية الاستهلاك لكل مشترك.

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وأضاف قبيلات في تصريح عبر برنامج "الوكيل" على راديو "هلا" اليوم الأحد أن آلية احتساب قيمة الصرف الصحي مقسمة إلى 7 شرائح لدى شركة مياهنا حيث يتم اقتطاع 4 قروش لـ ( صفر - 18) متر على الشريحة الأولى والتي تعد أكثر استخداماً.


وتابع " الشريحة الثانية يتم اقتطاع قمية 6 قروش لـ ( 19 - 36) لتر و29 قرش لـ (37 - 54) متر للشريحة الثانية".


"الشريحة الرابعة يتم اقتطاع 57 قرش على الفاتورة لـ(55 - 72) لتر و اقتطاع 80 قرش لـ (73- 90) متر للشريحة الخامسة أما الشريحة السادسة يتم اقتطاع قسمة 93 قرش لـ ( 91- 126) لتر " وفق قبيلات.


وختم أن الشريحة السابعة والأخيرة يتم اقتطاع قيمة 110 قروش لـ 127 فما فوق .


وأكد على أهمية تفقد خزان المياه والعوامة والتي يعد عطلهما وتهريب المياه أبرز أسباب ارتفاع فواتير المياه بشكل كبير والانتقال الى شرائح أعلى.


ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه وتبليغ شركة مياهنا عن أي مياه مسربة أو عبث داخل المحافظة عمان . 


 




 

 


 

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