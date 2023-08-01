الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

العين عويدي: جرائم قتل كان سببها جرائم الكترونية

الخصاونة: لم يبق لحياة الأردنيين الخاصة والعامة أي حرمة بسبب التنمر عبر الفضاء الإلكتروني

وفاة شخص دهسا في البادية الشمالية

تعميم هام بشأن العسكريين

3.5 دينار سعر كيلو التين.. والسوق المركزي: انتاج محلي فقط

القمر العملاق يزين سماء الأردن في هذا الموعد

تنويه هام لسالكي طريق المطار

وفاة 3 أطباء والنقابة تنعاهم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الثلاثاء، 01-08-2023 09:43 ص

وزارة المياه: 3 مليون متر مكعب استخدامات المملكة يومياً من المياه

وزارة المياه والري1


الوكيل الإخباري - رصد
قال الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن 3 مليون متر مكعب استخدامات المملكة يومياً من المياه من كافة المصادر لكافة الغايات شرب وصناعة وزراعة في ظل نقص 500 مليون متر مكعب سنوياً . 

اضافة اعلان


 وأضاف سلامة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء أن الوزارة ضبطت 3686 إعتداء على خطوط المياه تابعة لشركة مياهنا و750 إعتداء في شركة اليرموك و 412 اعتداء في العقبة و 1260 إعتداء على قناة الملك عبدالله و ردم 95 بئر مخالف منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر آيار .


وأكد أن المياه في الأردن ذات جودة عالية ومضمونة  داعيا للصيانة الدورية لخزانات المياه وتنظيفها كل 6 أشهر للحصول على مياه عالية المستوى .


وحول الري الزراعي نوه أنه يستخدم 12 سد مياه للزراعة بالإضافة إلى 412 حفيرة مياه بعدة مناطق في المملكة .


وختم " خلال 2021 أصدر المجلس القضائي عقوبات بالحبس والغرامة وصلت إلى آلاف الدنانير في 471 قضية إعتداء وسرقة مياه ".

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
0000

"مياهنا": تعاملنا مع انفجار خط مياه رئيسي قطع المياه لمدة 16 ساعة في السلط

6LM4CWhLDKMUGQCXVm3AyLp1aSz6aX3fPNmHQbOY

المحاميد: سيطرنا على معظم شكاوى نقص المياه بمحافظات الجنوب

ك

شركة مياه اليرموك: 100 لتر حصة الفرد من المياه يومياً في محافظات الشمال

6202330202056337063233

عودة برنامج الوكيل اعتبارا من الأحد القادم

1

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

888888

مفتي المملكة يوضح شروط وآداب ذبح الأضاحي