وزارة المياه: 3 مليون متر مكعب استخدامات المملكة يومياً من المياه

الوكيل الإخباري - رصد

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن 3 مليون متر مكعب استخدامات المملكة يومياً من المياه من كافة المصادر لكافة الغايات شرب وصناعة وزراعة في ظل نقص 500 مليون متر مكعب سنوياً .

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وأضاف سلامة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء أن الوزارة ضبطت 3686 إعتداء على خطوط المياه تابعة لشركة مياهنا و750 إعتداء في شركة اليرموك و 412 اعتداء في العقبة و 1260 إعتداء على قناة الملك عبدالله و ردم 95 بئر مخالف منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر آيار .



وأكد أن المياه في الأردن ذات جودة عالية ومضمونة داعيا للصيانة الدورية لخزانات المياه وتنظيفها كل 6 أشهر للحصول على مياه عالية المستوى .



وحول الري الزراعي نوه أنه يستخدم 12 سد مياه للزراعة بالإضافة إلى 412 حفيرة مياه بعدة مناطق في المملكة .



وختم " خلال 2021 أصدر المجلس القضائي عقوبات بالحبس والغرامة وصلت إلى آلاف الدنانير في 471 قضية إعتداء وسرقة مياه ".









