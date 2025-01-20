أسعار مواد البناء في الأردن تشهد قفزات منذ 2020 .. كيف يؤثر ذلك على العاملين في القطاع؟

وأوضح الحياري بأن الظن السائد لدى عامة المواطنين بأن البناء عبارة عن حديد واسمنت فقط هو ظن خاطئ ، حيث تشكل مواد التشطيبات والعزل العبء الأكبر في الإنشاء ، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المتصاعد منذ العام 2020 .
وأكد الحياري بأن أسعار مواد البناء بدأت في الارتفاع بشكل كبير في بداية أزمة كورونا في مطلع العام 2020 ، ومن ثم تأثرت أيضاً بالحرب الروسية الأوكرانية ، ومن بعدها حرب غزة ، وهي عوامل ساهمت بشكل غير مباشر في ارتفاع أسعار وكلف مواد البناء الأولية ومواد العزل والتشطيبات بشكل كبير ومضاعف .
ويأمل الحياري أن يكون وقف إطلاق النار في قطاع غزة سبباً في انخفاض أسعار المواد الأولية للبناء ، لاسيما وأن تهديد السفن في باب المندب سيزول وستعود أسعار وكلف الشحن إلى سابق عهدها تدريجياً ، وهو ما سينعكس لا محالة على قطاع الإنشاءات وازدهاره من جديد ، الأمر الذي سيمكن العاملين في قطاع البناء من العودة إلى ممارسة أعمالهم كما كانت في السابق .
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