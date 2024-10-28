ارتفاع كبير على أسعار البطاطا.. والكيلو بالسوق المركزي 75 قرشاً

10:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707962 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مدير السوق المركزي للخضار والفواكه في عمّان كساب الشخانبة أن سعر كيلو البطاطا بيعَ اليوم الاثنين داخل ساحات السوق المركزي بـ75 قرشا علما بأن الكميات الواردة من صنف البطاطا بلغت 320 طن. اضافة اعلان





وقال الشخانبة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن سعر البطاطا مرتفع منذ ما يزيد على الشهرين، وما يحكم سعره هو الطلب الكبير على البطاطا بالرغم من ورود كميات محلية كبيرة منه للسوق.



وأضاف أن الأسعار تكون أعلى في محلات الخضار نظرا لارتفاع الأجور والكلف لدى تجار التجزئة من إيجار محلات ودفع أجور العمال وكلف الكهرباء والمياه وغيرها من الأمور، حيث يقوم التجار بعكس هذه الكلف على أصناف الخضار والفواكه.



وأشار الشخانبة إلى ورود 50 طن فقط من الكوسا اليوم في السوق المركزي وبلغ سعر الكيلو الواحد نحو دينار و10 قروش، في حين ورد نحو 100 طن من الزهرة وسعر الكيلو بلغ 40 قرشا.



وبيّن أن انخفاض الكميات الواردة من الكوسا يعود لانخفاض الإنتاج بسبب تراجع درجات الحرارة مؤخرا.



وكان اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار البطاطا والكوسا في السوق المحلي مطالبين وزارة الزراعة بفتح باب الاستيراد وتوفير الكميات المطلوبة من أجل انخفاض أسعارها.