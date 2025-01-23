 
الخميس 2025-01-23 01:39 م
 

التربية: نتائج تكميلية التوجيهي في مرحلة التدقيق النهائي والإعلان بداية شباط

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وزارة التربية والتعليم
الخميس، 23-01-2025 12:33 م
الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2024 وصلت إلى مراحل التدقيق النهائية.اضافة اعلان


وقال شحادة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيصار إلى استخراج النتائج النهائية للتوجيهي فور الانتهاء من كافة مراحل التدقيق، على أن يجري لاحقا تحديد موعد اعلان النتائج ونشرها للطلبة.

وأضاف أنه لا يوجد أي تغيير على آلية الإعلان عن نتائج التوجيهي وأنه بإمكان الطلبة معرفة نتائجهم عبر موقع (www.tawjihi.jo)، لافتا إلى عدم وجود نية لإبلاغ الطلبة بالنتائج عبر الرسائل النصية. 

وتابع أنه سيجري تفعيل الموقع الإلكتروني لنتائج التوجيهي قبيل ساعات من الموعد الذي ستحدده الوزارة لإعلان النتائج.

ورجح شحادة الإعلان عن نتائج التوجيهي/ الامتحان التكميلي بداية شهر شباط المقبل.
 
gnews

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