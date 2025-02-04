العتوم: وزير التربية يوصي بتخفيض مدة الإقامة للدراسات العليا خارج الأردن

وأوضحت العتوم في لقاء مع "الوكيل الإخباري" أن اللجان المختصة قد تقرر تخفيض المدة للتخصصات الإنسانية إلى 12 شهراً بحسب ما أخبر به الوزير المحافظة للجنة التربية النيابية، بينما تبقى كما هي (20 شهراً) للتخصصات العلمية أو تُترك لتقدير وشروط الجامعات.
وأشارت العتوم إلى أن مدة الإقامة الطويلة للطلبة في التخصصات الإنسانية تُعد من ناحية اقتصادية بمثابة هدر غير مبرر، كما تُسبب خللاً اجتماعياً بسبب غياب الفرد عن أسرته طوال هذه الفترة، خصوصاً في التخصصات التي يمكن فيها تقديم الرسالة ومناقشتها عن بُعد مع المشرفين ، كما أكدت العتوم أن هذه المدة الطويلة تُشكّل عائقاً للطلبة الموظفين الحكوميين الذين يضطرون لتقديم إجازات بدون راتب من أجل التفرغ العلمي.
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