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العتوم: وزير التربية يوصي بتخفيض مدة الإقامة للدراسات العليا خارج الأردن

جانب من حديث العتوم مع "الوكيل الإخباري"
جانب من حديث العتوم مع "الوكيل الإخباري"
الثلاثاء، 04-02-2025 03:43 م
الوكيل الإخباري-   قالت عضو لجنة التربية النيابية، الدكتورة هدى العتوم، إن وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، رفع توصية للجان المختصة لدراسة تقليص مدة إقامة طلبة الدراسات العليا خارج الأردن، التي كانت تبلغ 20 شهراً .اضافة اعلان


وأوضحت العتوم في لقاء مع "الوكيل الإخباري" أن اللجان المختصة قد تقرر تخفيض المدة للتخصصات الإنسانية إلى 12 شهراً بحسب ما أخبر به الوزير المحافظة للجنة التربية النيابية، بينما تبقى كما هي (20 شهراً) للتخصصات العلمية أو تُترك لتقدير وشروط الجامعات.

وأشارت العتوم إلى أن مدة الإقامة الطويلة للطلبة في التخصصات الإنسانية تُعد من ناحية اقتصادية بمثابة هدر غير مبرر، كما تُسبب خللاً اجتماعياً بسبب غياب الفرد عن أسرته طوال هذه الفترة، خصوصاً في التخصصات التي يمكن فيها تقديم الرسالة ومناقشتها عن بُعد مع المشرفين ، كما أكدت العتوم أن هذه المدة الطويلة تُشكّل عائقاً للطلبة الموظفين الحكوميين الذين يضطرون لتقديم إجازات بدون راتب من أجل التفرغ العلمي.
 
gnews

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