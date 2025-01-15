العميد الهروط: 1229 شكوى وردت للجنة العليا للمسؤولية الطبية 50% منها فيها أخطاء طبية

وقال الهروط اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه ثبت للجنة أن نحو 50% من الشكاوى التي وردت كان بها خطأ طبي أو عنصر من عناصر الأخطاء الطبية.
وأضاف أن اللجنة ليست صاحبة الاختصاص بالحكم على المتسببين بوقوع الأخطاء بل يقتصر دورها على إبداء الخبرة الفنية بالقضايا التي ترد إليها، وأن إصدار الحكم من اختصاص القضاء.
وأشار إلى أنه يتم تقاضي مبلغ 250 دينار بدل خدمات عند تقديم الشكوى حيث يتم تشكيل لجنة تخصصية للنظر بالقضية مكونة من اختصاصيين حسب مجال الشكوى.
وبيّن أن اللجنة تتشكل من 11 عضوا وهم 5 أطباء اختصاص لا تقل ممارستهم للمهنة عن 10 سنوات، 2 أطباء أسنان وكذلك نفس الخبرة، ومن صيدلاني وممرض وممثل عن المهن الصحية ومستشار وزير الصحة.
وكانت وردت استفسارات عبر "برنامج الوكيل"، حول قضايا الأخطاء الطبية وماهية مبلغ 250 دينارا الذي يتم تقاضيه عند تقديم شكوى بها خطأ طبي من قبل المتضررين.
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