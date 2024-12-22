الكشف عن موعد تشغيل وتفعيل تطبيق yellow taxi الخاص بالتاكسي الأصفر

الوكيل الإخباري- أكد نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي بالإنابة محمد شحادة الحديد بأن تطبيق yellow taxi الخاص بالتاكسي الأصفر سينطلق اعتباراً من بداية العام المقبل ، وهو ما يتيح للسائقين والركاب على حد سواء التسجيل في التطبيق وبدء الاستخدام .

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