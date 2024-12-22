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الكشف عن موعد تشغيل وتفعيل تطبيق yellow taxi الخاص بالتاكسي الأصفر

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-12-2024 12:46 م

الوكيل الإخباري- أكد نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي بالإنابة محمد شحادة الحديد بأن تطبيق yellow taxi الخاص بالتاكسي الأصفر سينطلق اعتباراً من بداية العام المقبل ، وهو ما يتيح للسائقين والركاب على حد سواء التسجيل في التطبيق وبدء الاستخدام .

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وقال الحديد لـ "الوكيل الإخباري" بأن التطبيق سيحتوي على الكثير من العروض والخدمات التي من شأنها التخفيف على المواطن وتحسين أوضاع سائقي التاكسي ، خاصة وأن سائقي التاكسي الأصفر طالبوا بشكل متكرر بأن يكون لديهم تطبيق خاص بهم .

ولفت إلى أن التطبيق الجديد الخاص بسائقي التاكسي الأصفر يحظى بدعم مؤسساتي كبير سيتم الكشف عنه في قادم الأيام ، وهو ما يشير إلى أن الفكرة ومضمونها نالت رضا شريحة واسعة وكبيرة في الأردن .

وأشار إلى أن التطبيق الجديد تم ربطه بعداد التاكسي الأصفر ، وذلك لمنع أي سائق مسجل على التطبيق مستقبلاً من تشغيل التطبيق على أي مركبة أخرى بخلاف السيارة الحاصلة على ترخيص التطبيق .

 
gnews

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