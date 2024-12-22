الكشف عن موعد تشغيل وتفعيل تطبيق yellow taxi الخاص بالتاكسي الأصفر

وقال الحديد لـ "الوكيل الإخباري" بأن التطبيق سيحتوي على الكثير من العروض والخدمات التي من شأنها التخفيف على المواطن وتحسين أوضاع سائقي التاكسي ، خاصة وأن سائقي التاكسي الأصفر طالبوا بشكل متكرر بأن يكون لديهم تطبيق خاص بهم .
ولفت إلى أن التطبيق الجديد الخاص بسائقي التاكسي الأصفر يحظى بدعم مؤسساتي كبير سيتم الكشف عنه في قادم الأيام ، وهو ما يشير إلى أن الفكرة ومضمونها نالت رضا شريحة واسعة وكبيرة في الأردن .
وأشار إلى أن التطبيق الجديد تم ربطه بعداد التاكسي الأصفر ، وذلك لمنع أي سائق مسجل على التطبيق مستقبلاً من تشغيل التطبيق على أي مركبة أخرى بخلاف السيارة الحاصلة على ترخيص التطبيق .
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