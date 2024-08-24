المستقلة للانتخاب: الاثنين آخر موعد للانسحاب من الترشح.. والأربعاء إعلان القوائم النهائية

11:35 ص

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الوكيل الإخباري- تعرض الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الأربعاء الموافق 2024/8/28، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب العشرين. اضافة اعلان





وبحسب الجدول الزمني للانتخابات النيابية، فإن آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية هو يوم الاثنين 2024/8/26، وفق المادة 17 من قانون الانتخاب.



ووفق قانون الانتخاب فإن أي طلب انسحاب لأي من المرشحين للانتخابات بعد يوم الاثنين المقبل لن يُقبل، ذلك أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بإعداد القوائم النهاية يوم الثلاثاء قبل إعلانها يوم الأربعاء المقبل بحسب ما هو معلن سابقا، تمهيدا لطباعتها على كتيبات الاقتراع.



وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل.