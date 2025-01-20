تجارة الأردن: أسعار المواد الغذائية في الأردن ضمن المعدل ولا يمكن اعتبارها مرتفعة

الوكيل الإخباري- اعتبر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو أن أسعار المواد الغذائية في الأردن ضمن المعدل الطبيعي ولا يمكن اعتبارها مرتفعة، خاصة وأن هناك بعض المواد الغذائية التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعارها دون أن يتم لفت الانتباه إليها. اضافة اعلان





وقال في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن أسعار الأرز انخفضت بنسبة 15%، فيما انخفضت أسعار السكر بنسبة 5%، كما انخفضت أسعار البقوليات بشكل عام، التي شهدت انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة الماضية على حد وصفه.



وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن في المملكة يعتبر حالة خاصة ويخضع لظروف معينة، من ضمنها فرض رقابة حكومية على استيراد الدواجن لحماية المنتج المحلي، كما أن هناك بعض المزارع التي تعرضت لحالات نفوق في المنتج بسبب مرض أصابها، حيث أدت هذه العوامل وغيرها إلى التقليل من الدجاج المعروض في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع أسعاره.



ولفت إلى أنه وخلال العشر أيام القادمة سيكون هناك فوج جديد من الدجاج في الأسواق، حيث إن دورة حياة "الصوص" تبلغ 45 يوماً، وبهذا المعدل، فإن هناك دواجن ستطرح في السوق المحلي خلال الأيام القادمة، الأمر الذي سيعيد حالة من التوازن إلى أسعار الدواجن في المملكة.



وعن أسعار الزيوت النباتية في المملكة، قال عمرو إن أسعار الزيوت مستقرة منذ أكثر من شهرين، حيث طرأ عليها بعض الارتفاعات التي تم تحملها من قبل ثلاث جهات: "المستورد، تاجر الجملة، والبقال"، دون أن يشعر المواطن بتغيير في أسعار الزيوت داخل محلات المواد التموينية.



وفيما يتعلق بارتفاع أسعار القهوة، أكد عمرو أن الكثير من أنواع القهوة لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ ارتفعت أسعار القهوة التي كانت في الأساس غالية الثمن في أوقات سابقة، وهو ظرف عالمي لا يمكن القياس عليه، فلا يمكن القول بأن أسعار المواد الغذائية مرتفعة أو سترتفع في الأردن خلال الفترة القادمة أو قبل شهر رمضان.