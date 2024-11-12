خبير عسكري: إنشاء قاعدة اسرائيلية في "نتساريم" يعني انتهاء جبهة شمال غزة

11:01 ص

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الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري مأمون نوار بأن الجبهة القتالية الشمالية في قطاع غزة توقفت بنسبة 90% ، وهو الأمر الذي يؤكده تقدم إسرائيل نحو إنشاء منطقة عازلة وقاعدة عسكرية كبيرة في محور نتساريم . اضافة اعلان





وبين أبو نوار لـ "الوكيل الإخباري" بأن الاحتلال الإسرائيلي وعلى ما يبدو بأنه لن ينسحب من قطاع غزة وستمركز به بشكل متواصل ومستمر ، لافتاً إلى أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بحرب ، وهي سياسة إسرائيل في المنطقة للوصول إلى أهدافها .



وأشار إلى بقاء المقاومة في قطاع غزة وثباتها أمام آلة الحرب الصهيونية الذكية والمتطورة واقتيادها نحو حرب الشوارع والاستنزاف الطويلة ، موضحاً أن المقاومة لن تفنى في غزة ولن تستطيع إسرائيل التخلص منها ،خاصة وأنها تتجدد يومياً بانضمام عشرات المقاتلين الذين خسروا عائلاتهم وأسرهم في مجازر الاحتلال المستمرة .



ولفت إلى أن تولي ترامب لولاية رئاسية ثانية يعني أن الحرب مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر إذا لم يتم وقف إطلاق النار بشكل دائم والتوصل لحلول ترضي جميع أطراف النزاع ، حيث إن المقاومة في لبنان وغزة لن تتوقف بعد أن تكبدت هذه الخسائر الكبيرة في القيادات والعناصر والأفراد والبنى التحتية ، وهو ما سيكون له تبعات عسكرية أخرى إن لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار دائم .



وأكد على أن وقف إطلاق النار في غزة لن يٌطبق إلا بقرارات أممية ودولية برعاية مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وبإشراف دولي ، لمحاسبة من يقوم بانتهاك هذه القرارات .



جدير بالذكر أن الاحتلال يقوم بإنشاء منطقة عازلة بمساحة تفوق 57 كيلو متر مربع في محور نتساريم ، حيث تقوم الآن بإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة لتتمكن من السيطرة على منطقة شمال قطاع غزة وتجبر المقاومة على الانسحاب منها بشكل كامل .