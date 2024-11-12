خبير عسكري: إنشاء قاعدة اسرائيلية في "نتساريم" يعني انتهاء جبهة شمال غزة

وبين أبو نوار لـ "الوكيل الإخباري" بأن الاحتلال الإسرائيلي وعلى ما يبدو بأنه لن ينسحب من قطاع غزة وستمركز به بشكل متواصل ومستمر ، لافتاً إلى أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بحرب ، وهي سياسة إسرائيل في المنطقة للوصول إلى أهدافها .
وأشار إلى بقاء المقاومة في قطاع غزة وثباتها أمام آلة الحرب الصهيونية الذكية والمتطورة واقتيادها نحو حرب الشوارع والاستنزاف الطويلة ، موضحاً أن المقاومة لن تفنى في غزة ولن تستطيع إسرائيل التخلص منها ،خاصة وأنها تتجدد يومياً بانضمام عشرات المقاتلين الذين خسروا عائلاتهم وأسرهم في مجازر الاحتلال المستمرة .
ولفت إلى أن تولي ترامب لولاية رئاسية ثانية يعني أن الحرب مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر إذا لم يتم وقف إطلاق النار بشكل دائم والتوصل لحلول ترضي جميع أطراف النزاع ، حيث إن المقاومة في لبنان وغزة لن تتوقف بعد أن تكبدت هذه الخسائر الكبيرة في القيادات والعناصر والأفراد والبنى التحتية ، وهو ما سيكون له تبعات عسكرية أخرى إن لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار دائم .
وأكد على أن وقف إطلاق النار في غزة لن يٌطبق إلا بقرارات أممية ودولية برعاية مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وبإشراف دولي ، لمحاسبة من يقوم بانتهاك هذه القرارات .
جدير بالذكر أن الاحتلال يقوم بإنشاء منطقة عازلة بمساحة تفوق 57 كيلو متر مربع في محور نتساريم ، حيث تقوم الآن بإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة لتتمكن من السيطرة على منطقة شمال قطاع غزة وتجبر المقاومة على الانسحاب منها بشكل كامل .
-
أخبار متعلقة
-
"الأرجيلة" تجمع الحكومة وأصحاب المطاعم السياحية
-
حريق كبير في سوق "البالة" بإربد - صور وفيديو
-
وزير الأوقاف: الكثير من الوقفيات عبء على الوزارة.. ونسعى لتحقيق شرط الواقف
-
وزير الأوقاف لـ "برنامج الوكيل": فتح باب التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي
-
مجلس الوزراء يقرر احالة ضباط ما بين عميد وعقيد إلى التقاعد
-
الصرافين: تزايد الطلب على الدولار ونشاط اعتيادي لتحويلات المغتربين
-
الزراعة: استيراد محدود للموز الاكوادوري وسعر الكيلو للمستهلك دينار ونصف
-
تطورات الحالة الصحية للشاب أيمن العلي