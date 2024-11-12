 
الثلاثاء 2024-11-12 11:59 ص
 

خبير عسكري: إنشاء قاعدة اسرائيلية في "نتساريم" يعني انتهاء جبهة شمال غزة

من موقع إنشاء قاعدة عسكرية في محور نتساريم شمال قطاع غزة
من موقع إنشاء قاعدة عسكرية في محور نتساريم شمال قطاع غزة
الثلاثاء، 12-11-2024 11:01 ص
الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري مأمون نوار بأن الجبهة القتالية الشمالية في قطاع غزة توقفت بنسبة 90% ، وهو الأمر الذي يؤكده تقدم إسرائيل نحو إنشاء منطقة عازلة وقاعدة عسكرية كبيرة في محور نتساريم .اضافة اعلان


وبين أبو نوار لـ "الوكيل الإخباري" بأن الاحتلال الإسرائيلي وعلى ما يبدو بأنه لن ينسحب من قطاع غزة وستمركز به بشكل متواصل ومستمر ، لافتاً إلى أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بحرب ، وهي سياسة إسرائيل في المنطقة للوصول إلى أهدافها .

وأشار إلى بقاء المقاومة في قطاع غزة وثباتها أمام آلة الحرب الصهيونية الذكية والمتطورة واقتيادها نحو حرب الشوارع والاستنزاف الطويلة ، موضحاً أن المقاومة لن تفنى في غزة ولن تستطيع إسرائيل التخلص منها ،خاصة وأنها تتجدد يومياً بانضمام عشرات المقاتلين الذين خسروا عائلاتهم وأسرهم في مجازر الاحتلال المستمرة .

ولفت إلى أن تولي ترامب لولاية رئاسية ثانية يعني أن الحرب مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر إذا لم يتم وقف إطلاق النار بشكل دائم والتوصل لحلول ترضي جميع أطراف النزاع ، حيث إن المقاومة في لبنان وغزة لن تتوقف بعد أن تكبدت هذه الخسائر الكبيرة في القيادات والعناصر والأفراد والبنى التحتية ، وهو ما سيكون له تبعات عسكرية أخرى إن لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار دائم .

وأكد على أن وقف إطلاق النار في غزة لن يٌطبق إلا بقرارات أممية ودولية برعاية مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وبإشراف دولي ، لمحاسبة من يقوم بانتهاك هذه القرارات .

جدير بالذكر أن الاحتلال يقوم بإنشاء منطقة عازلة بمساحة تفوق 57 كيلو متر مربع في محور نتساريم ، حيث تقوم الآن بإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة لتتمكن من السيطرة على منطقة شمال قطاع غزة وتجبر المقاومة على الانسحاب منها بشكل كامل .
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية 25-10 قرشاً كيلو البندورة في السوق المركزي

جانب من الدورة

أخبار محلية الأرصاد الجوية الأردنية تواصل تعزيز قدرات كوادر الرصد الجوي

ا

أخبار محلية مداهمة شقة لتصنيع مستحضرات تجميل مزورة تحمل أسماء علامات عالمية

ا

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

لا

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في الأردن تنفذ حملة مجتمعية بيئية بالتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاق علامة سامسونج

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل وزير الأوقاف: التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي

تعبيرية

خاص بالوكيل "الأرجيلة" تجمع الحكومة وأصحاب المطاعم السياحية

من موقع إنشاء قاعدة عسكرية في محور نتساريم شمال قطاع غزة

خاص بالوكيل خبير عسكري: إنشاء قاعدة اسرائيلية في "نتساريم" يعني انتهاء جبهة شمال غزة



 


الأكثر مشاهدة