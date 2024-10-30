 
الأربعاء 2024-10-30 05:34 م
 

دعوات لتعليق رحلات المغامرة المتجهة للوديان ومجاري السيول

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 30-10-2024 03:58 م
الوكيل الإخباري-  مع بدء تأثر الأردن بحالات عدم الاستقرار الجوي ، والتي قد يصحبها هطول غزير للأمطار في مناطق مختلفة ، طالب مواطنون الجهات الرسمية باتخاذ قرار بتعليق الرحلات السياحية ورحلات المغامرة للأودية التي تصب في البحر الميت .اضافة اعلان


وتشهد رحلات المغامرة في هذه الاودية نشاطاً على مدار العام بسبب الطبيعة الجميلة التي تتميز بها ، والتي تشمل مغامرات التسلق والسباحة والقفز ، ويصاحبها مخاطر  خلال الهطولات المطرية على الجبال المتاخمة لهذه الأودية .

وطالب مواطنون وزارتي السياحة والداخلية ، وجمعية وكلاء السياحة والسفر بإصدار قرار يحدد الموافقة على هذه الرحلات خلال وقت محدد من العام بعيداً عن فصلي الخريف والشتاء الذي قد يشهد هطولا مطرياً مفاجئاً .

وتأتي دعوات المواطنين في ظل رسوخ حادثة البحر الميت في ذاكرة الاردنيين والتي راح ضحيتها 21 شخص معظمهم من الأطفال بتاريخ 25 / 10 / 2018  وقدمت حينها وزيرة السياحة لينا عناب ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة استقالتيهما عقب الحادثة.
 
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