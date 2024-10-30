دعوات لتعليق رحلات المغامرة المتجهة للوديان ومجاري السيول

وتشهد رحلات المغامرة في هذه الاودية نشاطاً على مدار العام بسبب الطبيعة الجميلة التي تتميز بها ، والتي تشمل مغامرات التسلق والسباحة والقفز ، ويصاحبها مخاطر خلال الهطولات المطرية على الجبال المتاخمة لهذه الأودية .
وطالب مواطنون وزارتي السياحة والداخلية ، وجمعية وكلاء السياحة والسفر بإصدار قرار يحدد الموافقة على هذه الرحلات خلال وقت محدد من العام بعيداً عن فصلي الخريف والشتاء الذي قد يشهد هطولا مطرياً مفاجئاً .
وتأتي دعوات المواطنين في ظل رسوخ حادثة البحر الميت في ذاكرة الاردنيين والتي راح ضحيتها 21 شخص معظمهم من الأطفال بتاريخ 25 / 10 / 2018 وقدمت حينها وزيرة السياحة لينا عناب ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة استقالتيهما عقب الحادثة.
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