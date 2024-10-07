عام من الحرب.. الأردن لم يتوقف عن مناصرة غزة والملك الأكثر حضورا وتأثيرا

الوكيل الإخباري- بعد مرور عام كامل على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برز دور الأردن السياسي والإنساني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الصعيدين الدولي والإقليمي.

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