مليون و27 ألف معاملة أنجزتها دائرة الأراضي منذ إطلاق التطبيق الإلكتروني

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الوكيل الإخباري - كشف مدير دائرة الأراضي أحمد العموش عن عدد المعاملات التي تم إنجازها في الدائرة منذ إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بدائرة الأراضي . اضافة اعلان





وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها في الدائرة منذ إطلاق التطبيق أكثر من مليون و27 ألف معاملة .



كما أكملت الدائرة 105 آلاف معاملة بيع منذ إطلاق التطبيق، والذي يقدم لمستخدميه 34 خدمة إلكترونية داخل التطبيق الخاص بالدائرة.



وأشار إلى أن الدائرة منذ إطلاق التطبيق الإلكتروني لم تعد تستقبل عمليات الدفع النقدي داخل الدائرة ، بل إنها تعتمد على الدفع الإلكتروني من باب التسهيل على المواطن والتوجه الكامل لأتمتة الدائرة.



وكشف العموش أثناء اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي عن الكثير من الأرقام والاحصائيات والإنجازات التي تمت في الدائرة منذ إطلاق التطبيق ، والتي ستنعكس إيجاباً على المواطن في معاملاته وتسهيلها للحصول على الخدمة بشكل أفضل وجودة عالية ونسبة أخطاء قليلة جداً.