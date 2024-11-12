 
الثلاثاء 2024-11-12 09:55 ص
 

وزير الأوقاف: الكثير من الوقفيات عبء على الوزارة.. ونسعى لتحقيق شرط الواقف

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الدكتور محمد الخلايلة
الثلاثاء، 12-11-2024 09:03 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة تعمل على تنفيذ شرط الواقف بما يخص وقفيته سواء أكانت نقدية أو عينية منقولة أو غير منقولة.

وقال الخلايلة اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الكثير من الوقفيات وخاصة المنازل تكون قديمة ومتهالكة وهي عبء على وزارة الأوقاف حيث تحتاج إلى صيانة ومصاريف كبيرة وفي كثير من الأحيان لا يمكن تنفيذ شرط الواقف إما لعدم اختصاص الوزارة في حال كان شرط الواقف تحويل وقفيته لدار رعاية أيتام أو دار لرعاية كبار السن في حين تمنح الوزارة رخص دور تحفيظ القرآن.

وأضاف أن الوزارة تعمل على رفد الوقفيات بالأثاث اللازم وتوفير الصيانة اللازمة من أجل تحقيق السلامة العامة قبل فتح الدار للعمل واستقبال المستفيدين، مؤكدا أن بعض شروط الواقف بجعلها دار أيتام أو رعاية لكبار السن ليست من اختصاص الوزارة وأن الوزارة تحاول الحصول على تراخيص من وزارة التنمية الاجتماعية وفي حال مطابقة الشروط اللازمة لتشغيل الدار فإنه يتم تأثيثها ورفدها بالكوادر المطلوبة بالإضافة للحارس.

وأشار الخلايلة إلى أن بعض هذه الوقفيات تتعرض للاعتداء من قبل ذوي الواقفين، وأن الوزارة تحاول اتخاذ قرارات من شأنها المحافظة على سلامة كوادرها وسلامة المستفيدين من الوقفية.

ودعا الوزير الواقفين إلى وضع شروط أو وقفياتهم ضمن قدرات وزارة الأوقاف وشؤون المغتربين لضمان تحقيق الاستفادة المطلوبة وألا تتحول فيما بعد إلى عبء على الوزارة.

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