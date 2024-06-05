آخر تطورات مفاوضات بايرن ميونخ لتجديد عقد ألفونسو ديفيز

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ بدأت جولة مفاوضات جديدة مع الظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيز لتجديد عقده، خاصة مع تولي فينسنت كومباني تولي مسؤولية الفريق خلفا لتوماس توخيل.



وحال تجديد تعاقده، فإن ديفيز قد يبقى مع بايرن ويودع اهتمام ريال مدريد الذي بدوره سيوجه أنظاره للاعب آخر لدعم مركز الظهير الأيسر.



ويمتد تعاقد ديفيز مع بايرن حتى صيف عام 2025.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، اليوم الأربعاء، فإنه "بعد تعيينه كمدرب جديد مباشرة، أعرب فينسنت كومباني عن رغبته في الاحتفاظ بألفونسو ديفيز. لذلك؛ كانت هناك محادثات جديدة جارية بين النادي وإدارة اللاعب منذ بضعة أيام".



وأضاف التقرير: "من وجهة نظر بايرن ميونخ، تسير المحادثات بشكل جيد، وديفيز وإدارته أصبحوا الآن أكثر إيجابية بشأن تمديد العقد مما كانوا عليه قبل بضعة أسابيع".



وتابعت الصحيفة: "كلا الجانبين يقتربان من التوافق على الراتب، كما أن كومباني واثق من قدرته على إعادة ديفيز إلى المسار الصحيح بعد موسم سيئ، المدرب يعتقد أنه يمكن أن يأخذ اللاعب الكندي إلى مستوى آخر، ومع ذلك لا يزال اهتمام ريال مدريد قائمًا، لكن لم يكن هناك عرض حتى الآن".



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وشدد التقرير على أنه في حالة بيع اللاعب، سيطلب بايرن أكثر من 50 مليون يورو، وهو ما لا يوافق ريال مدريد على دفعه حاليًّا.



وانضم ديفيز إلى بايرن قادما من فانكوفر الكندي، في يناير عام 2019.



وخاض ديفيز مع بايرن 195 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفا، وصنع 31 هدفا.

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