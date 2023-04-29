السبت 29-04-2023
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السبت، 29-04-2023 03:20 م

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 29-4-2023 عددا من المباريات أبرزها الرجاء ضد الأهلي وصن داونز مع شباب بلوزداد والترجي مع شبيبة القبائل ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام أيضا مواجهات قوية في الدوري الإسباني على رأسها عندما يلتقي برشلونة ضد ريال بيتيس وريال مدريد مع ألميريا، بالإضافة مباريات قوية في الدوري الإيطالي لعل أبرزها روما ضد ميلان.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
صن داونز × شباب رياضي بلوزداد- الساعة 8 مساء

الترجي× شبيبة القبائل- الساعة 11 مساء

الرجاء × الأهلي- الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
الهلال - السعودية× اوراوا ريد دياموندز - اليابان–  9:30 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس × وست هام يونايتد- الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد× نوتينجهام فورست- الساعة 6 عصرا

برايتون× وولفرهامبتون- الساعة 6 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي× رايو فاليكانو- الساعة 6:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد× ألميريا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برشلونة× ريال بيتيس - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما× ميلان- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports Fr 4 HD max

تورينو× أتلاتنا- الساعة 10:45 مساء
 
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج × هوفنهايم- الساعة 5:30 عصرا

 يونيون برلين × باير ليفركوزن- الساعة 5:30 عصرا

كولن × فرايبورج- الساعة 5:30 عصرا

 آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج- الساعة 5:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج- الساعة 5:30 عصرا

شتوتجارت × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 5:30 عصرا

شالكة × فيردر بريمن- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل × اجاكسيو- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
قونيا سبور× طرابزون- الساعة 5 عصرا

سيفاس سبور× فنار بخشة- الساعة 8 مساء

أنقرة غوجو× قاسم باشا- الساعة 8 مساء

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