أتلتيكو مدريد يواجه بيلباو بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يصطدم فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى بمواجهة قوية أمام أتليتك بيلباو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2022-2023.



ويخوض أتلتيكو مدريد مواجهة الليلة وفي رصيده 38 نقطة، ليأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذي يتصدره برشلونة برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فريق أتليتك بيلباو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.



ويبحث أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني، لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزا قاتلا على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 1-0، في المواجهة القوية التي جمعت الفريقين على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2022-2023.



وخاض فريق أتلتيكو مدريد 21 مباراة في بطولة الدوري الإسباني الموسم الجاري، مقسمة بين 11 انتصارا و5 تعادلات و5 هزائم على الترتيب.



ونجح الروخي بلانكوس في استعادة نغمة الانتصارات من جديد في الليجا، بعدما سقط فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 أمام ضيفه فريق خيتافي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني "لا ليجا".



ويأمل فريق أتلتيكو مدريد في استمرار المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم الابتعاد عن برشلونة متصدر الترتيب بفارق 18 نقطة.

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