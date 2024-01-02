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الثلاثاء، 02-01-2024 02:30 م

أجندة مزدحمة في انتظار برشلونة مع بداية 2024

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الوكيل الإخباري - مع بداية العام الجديد 2024، يستعد برشلونة الإسباني لمواجهة أجندة مزدحمة من المباريات ستصل إلى ثمانية خلال هذا الشهر بين كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، والليغا.

سيكون الظهور الأول للكتيبة الكاتالونية في العام الجديد في الرابع من هذا الشهر بمواجهة لاس بالماس في جزر الكناري ضمن الجولة 19 من "الليغا"، ثم بعدها بأيام قليلة، ستتجه بوصلة الفريق إلى كأس الملك الذي سيستهل فيه مشواره في دور الـ32 بمواجهة بارباسترو.

وفي حالة انتصار رجال المدرب تشافي هرنانديز في هذه المباراة، سيلعب في ثمن النهائي في الـ17 من هذا الشهر.

وعلى الأراضي السعودية، وتحديدا في 11 يناير (كانون الثاني)، سيبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في كأس السوبر الإسباني بمواجهة أوساسونا في نصف النهائي.

وفي حالة تخطي هذه المباراة، سيكون لاعبو برشلونة على موعد مع اللقب بعدها بثلاثة أيام أمام المتأهل من نصف النهائي الآخر في ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وبعد العودة من السعودية، سيعود برشلونة لأجواء "الليغا" بمواجهة من العيار الثقيل أمام ريال بيتيس في عقر داره في 21 من هذا الشهر، وهو الفريق الذي يقدم مستوى كبير مع مدربه التشيلي مانويل بيليغريني، وينافس بقوة على المقاعد الأوروبية في الموسم القادم.

وبعدها بأسبوع مباشرة، سيخوض الفريق الكاتالوني مباراته الأولى في العام الجديد أمام جماهيره على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وستكون أيضاً في "الليغا" (الجولة 22) أمام فياريال، بينما ستكون آخر مباريات هذا الشهر المضغوط للبرسا بعد يومين فقط من مواجهة فياريال، أمام أوساسونا مجدداً/ ولكن هذه المرة في بطولة الدوري، وعلى ملعب لويس كومبانيس أيضاً.

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