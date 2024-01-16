أول تعليق من رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة ذا بيست

الوكيل الإخباري - علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، للمرة الأولى، عقب فوز منافسه التاريخي ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2023.



وحصل ميسي على الجائزة بعد منافسة شرسة مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي تساوى معه في الأصوات.



وجاء فوز ميسي بالجائزة، رغم أن التصويت كان على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر/كانون الثاني 2022، حتى 20 أغسطس/آب الماضي، وبالتالي لم يدخل إنجاز البرغوث بتحقيق لقب كأس العالم ضمن هذه الفترة.



وكتب رونالدو الذي استأنف تدريباته مع النصر بالتزامن مع الإعلان عن جائزة ميسي، عبر إنستجرام: "لقد عدت من أجل المزيد" مع وضع رمز يشير إلى القوة والتحدي.



وعاد لاعبو النصر للتدريبات بعد انتهاء إجازتهم التي بدأت مع آخر مباراة خاضوها في العام الماضي، وذلك في 30 ديسمبر/كانون الأول.



ونجح ميسي في أن يصبح أكثر لاعب فاز بجائزة "ذا بيست" في التاريخ، بعدما فض الشراكة مع كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.



وكان رونالدو أول من حصد "ذا بيست" لأفضل لاعب خلال أول نسختين من الجائزة في 2016 و2017، بينما توج بها ميسي في 2019 و2022 و2023.

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