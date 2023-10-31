إعلان قرارات أول اجتماع رسمي لمجلس الزمالك

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن قرارات الاجتماع الأول، عقب فوزهم بانتخابات القلعة البيضاء.



وأصدر المجلس في اجتماعه اليوم الاثنين 5 قرارات تنظيمية حدد من خلالها المشرفين على ملفات الألعاب المختلفة بالنادي.



وجاءت قرارات أول اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:



1- تولي أحمد سليمان وحسين السيد أعضاء المجلس، ملف الإشراف على فريق كرة القدم.



2- إسناد ملف الإشراف على كرة السلة إلى طارق السعيد نجم الزمالك الأسبق.



3- تكليف حسن يسري لاعب الزمالك السابق بالإشراف على فريق كرة اليد.



4- تكليف أحمد مصطفى لاعب الطائرة الأسبق بالإشراف على فريق الكرة الطائرة.



5 - إسناد دور المدير التنفيذي لنائب رئيس النادي هشام نصر مؤقتا، لحين انتخاب مدير تنفيذي.



من جانب آخر، علم كووورة أن مجلس إدارة الزمالك قرر تعيين حسن موسى بمنصب نائب مدير المقر الرئيسي والمشرف على قطاع الأمن.



كما عين عبد الله جورج مستشارا لمجلس الإدارة، وهشام إبراهيم مستشارا للنادي ومشرفا على الشؤون الإدارية بالمقر الرئيسي.



وقرر تكليف هاني شكري وأحمد خالد حسانين عضوي مجلس الإدارة لإعداد الدراسات التسويقية والمفاوضات الأولية دون أي التزامات على النادي.



وسيقوم هاني برزي عضو مجلس الإدارة، بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي.



وسيعكف هشام نصر نائب رئيس النادي والأعضاء نيرة الأحمر ومحمد طارق وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي على دراسة ملف ألعاب الصالات، لوضع مشروع تطوير وهيكلة القطاع فنيا وإداريا وعرضه على مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.



وأسند مجلس الزمالك لهشام نصر وحسام المندوه وهاني شكري مهمة مراجعة ودراسة إضافة الأعضاء وأبناء الأعضاء، والفصل وإجراءات إضافة العضويات في ضوء توالي القرارات الصادرة في هذا الشأن.



كما تم تفويض حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه وعمرو أدهم بالتفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية للاتفاق على تسوية بآلية معينة لسداد مستحقات الهيئة وإنهاء النزاع.

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