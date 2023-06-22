إعلان موعدي مباراتي كلاسيكو الليجا بالموسم الجديد

الوكيل الإخباري - يحل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ضيفا على خيتافي في إطار الجولة الأولى من الليجا موسم 2023-2024، والتي تنطلق في 11 أغسطس/آب المقبل.



وأجريت قرعة موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني اليوم الخميس في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأسفرت أيضا عن مواجهتين قويتين في الجولة الأولى التي تقام أيام 11 و12 و13 من شهر أغسطس/أب المقبل، حيث يستضيف أتلتيك بيلباو نظيره ريال مدريد ويحل فالنسيا ضيفا على إشبيلية، ويستضيف أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى غرناطة.



وتختتم البطولة في 26 مايو/آيار 2024 حيث يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية ويستقبل ريال مدريد ريال بيتيس، ويزور أتلتيكو مدريد ملعب ريال سوسييداد.



ويقام الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة بالموسم المقبل في الجولتين الـ11 والـ32.



وبحسب القرعة، يقام كلاسيكو الدور الأول في 29 أكتوبر/تشرين أول على ملعب البارسا، والذي سيكون "مونتجويك الأولمبي" نظرا لخضوع "كامب نو" لأعمال تجديد.



وسيقام كلاسيكو الدور الثاني في 21 أبريل/نيسان، في ملعب ريال مدريد "سانتياجو بيرنابيو".

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