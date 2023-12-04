الإثنين 04-12-2023
الوكيل الاخباري
 

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وجهاء من مخيم الزرقاء

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

توقف خدمات الاتصالات شمال غزة

بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

بحث التعاون بين اليرموك وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية في عُمان

افتتاح مشروع الحديقة المجتمعية في عمان

الأمن: إلقاء القبض على شخصين أضرما النار بمركبة في الكرك

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

الصليب الأحمر: مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق

هام من القوات المسلحة للمتقاعدين العسكريين

عاجل

الاحتلال يقصف منطقة الساحة بين جباليا ومدينة غزة

الإثنين، 04-12-2023 04:02 م

اتحاد جدة يواجه سباهان في مباراة اعتلاء الصدارة بأبطال آسيا

1220234123144490175112


الوكيل الإخباري - يقود الدولي المصري أحمد حجازي، نجم اتحاد جدة، فريقه فى مشاركته لأول مرة منذ فترة طويلة من الغياب، بسبب معاناته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، عندما يستضيف العميد سباهان الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023-24.

ويستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة اتحاد جدة ضد سباهان الإيراني في التاسعة مساءً بتوقيت مكة.

وضمن فريق الاتحاد التأهل بشكل رسمي إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام نظيره أجمك الأوزبكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة الآسيوية.

ويتصدر الاتحاد المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل سباهان المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويكفي الاتحاد التعادل لضمان الصدارة فإنه سيدخل المباراة بحثاً عن الفوز لتأكيد أحقيته بزعامة المجموعة ومواصلة نتائجه الإيجابية مع مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي لم يخسر معه الفريق أي مباراة.

ويفتقد الاتحاد لخدمات قائده الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي للإصابة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122023411385152343273

رونالدو في الصدارة.. أفضل الهدافين في التاريخ

122023413400452593912 (1)

الجمهور يصدم برشلونة في قمة أتلتيكو مدريد

122023415248170816530

ما سبب غياب رونالدو عن مباراة النصر واستقلال دوشنبه؟

1220234135130731390656

منتخب السيدات يواصل تحضيراته لبطولة غرب آسيا

12202341543761864898

سلة الأردن تحسم موقفها من البطولة العربية

122023415733466199393

بالصور.. شرارة يعود للأهلي طرابلس

أخبار متعلقة
11202325142756728552655

تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنوياً

1120232373933312487859

رئيس اتحاد جدة يكشف سبب فشل تحقيق رغبته في التعاقد مع صلاح

1120231172732721630255

بيان ريال مدريد عن إصابة حارس مرماه كيبا