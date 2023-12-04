اتحاد جدة يواجه سباهان في مباراة اعتلاء الصدارة بأبطال آسيا

الوكيل الإخباري - يقود الدولي المصري أحمد حجازي، نجم اتحاد جدة، فريقه فى مشاركته لأول مرة منذ فترة طويلة من الغياب، بسبب معاناته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، عندما يستضيف العميد سباهان الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023-24.



ويستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة اتحاد جدة ضد سباهان الإيراني في التاسعة مساءً بتوقيت مكة.



وضمن فريق الاتحاد التأهل بشكل رسمي إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام نظيره أجمك الأوزبكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة الآسيوية.



ويتصدر الاتحاد المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل سباهان المركز الثاني برصيد 10 نقاط.



ويكفي الاتحاد التعادل لضمان الصدارة فإنه سيدخل المباراة بحثاً عن الفوز لتأكيد أحقيته بزعامة المجموعة ومواصلة نتائجه الإيجابية مع مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي لم يخسر معه الفريق أي مباراة.



ويفتقد الاتحاد لخدمات قائده الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي للإصابة.

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