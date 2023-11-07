الأهلي يخسر جهود دهشان فترة طويلة

الوكيل الإخباري- أجرى قائد الأهلي الأردني يزن دهشان مساء الإثنين، عملية جراحية تكللت بالنجاح.



وتعرض دهشان لإصابة بكسر في قدمه خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الحسين إربد، أمس الأول السبت، على ستاد الحسن بإربد، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري المحترفين.



وسيخضع اللاعب دهشان للراحة ويبتعد عن تدريبات الفريق الذي سيخسر خدماته في المرحلة المقبلة من الدوري الأردني.



ويعتبر دهشان من أبرز لاعبي الأهلي في خط الوسط وسبق له خوض تجربة قصيرة مع الفيصلي.



وعبر عدد من جماهير الأهلي عن حزنهم بإصابة دهشان خاصة أن تعويض غيابه في بطولة الدوري لن يكون بالأمر السهل.



وكان الأهلي قد خسر مباراته الأخيرة أمام الحسين إربد (0-2)، ليتراجع للمركز الأخير على سلم ترتيب فرق دوري المحترفين حيث تجمد رصيده عند 4 نقاط.

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