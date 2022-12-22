التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي النصر السعودي حسم بالفعل تفاصيل صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويتبقى التوقيع الرسمي.





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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن العقد سيكون لمدة سنتين ونصف كلاعب، والباقي سيكون سفيرًا للملف المشترك بين السعودية ومصر واليونان، من أجل استضافة مونديال 2030.



كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر.



وأوضحت "ماركا" مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية.



وكشفت الصحيفة، أنه على الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشًا زمنيًا قبل التوقيع الرسمي.



وتابعت "سوف يسقط النصر حوالي 3 لاعبين سيساعدون في ضمان أن وجود رونالدو، لا يعني خرقًا للرقابة المالية، حيث سيكون ماشاريبوف وبيتي مارتينيز هما المرشحان للمغادرة".



من جانبها أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النصر ورونالدو أتما الاتفاق، على أن ينهي اللاعب مشواره مع الكرة بالسعودية.



وأضافت "المهاجم البرتغالي سينضم إلى النصر والذي سيلعب معه حتى صيف عام 2025، حتى يبلغ من العمر 40 عامًا"، وهذا ما أكدته مصادر من الفريق العربي الذي اعترف لأول مرة منذ أسابيع أن العملية أوشكت على النجاح.

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