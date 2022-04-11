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الإثنين، 11-04-2022 05:08 م

الجماهير الأردنية تترقب القمة الأولى بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تترقب جماهير كرة القدم الأردنية القمة الأولى بالنسخة الجديدة من دوري المحترفين، عندما يحل الفيصلي ضيفا على الرمثا، في مباراة يحتضنها ستاد الحسن بإربد عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الإثنين .اضافة اعلان



 
وسيحمل اللقاء تنافسية كبيرة، ليس لأنه أحد كلاسيكوهات الكرة الأردنية فحسب، بل كونه يجمع بين الفيصلي الطامح بالتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين، والرمثا حامل اللقب بعد غياب دام 42 سنة، كما أن كثرة النجوم بالفريقين ستمنح الجماهير سهرة رمضانية ممتعة .


ومن المنتظر أن يحظى اللقاء بجماهيرية واحتفالية كبيرة، خصوصا من طرف جماهير الرمثا التي ستستقبل فريقها في إربد لأول مرة منذ تتويجه بلقب دوري الموسم الماضي، ولقب كأس السوبر الذي عاد للرمثا قبل أيام بعد غياب امتد لقرابة الـ 30 عاما .


ويسعى الفيصلي لتحقيق فوزه الثالث على الرمثا بالموسم الحالي، حيث هزمه في بطولة درع الاتحاد، وبطولة القدس والكرامة، فيما فاز الرمثا بنهائي كأس السوبر، لتكون هذه المباراة الرابعة بينهما بأسابيع محدودة .

ويتصدر الصريح ترتيب دوري المحترفين بـ 3 نقاط، رفقة شباب العقبة والحسين إربد، بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة الأولى والتي عنها الوحدات والسلط، بسبب مشاركة الأخضر بدوري أبطال اسيا .

 




 

 


 

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