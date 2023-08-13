الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

صدور نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

عمر العبداللات يقوم بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية

إحالة موظفين من وزارة التربية الى التقاعد - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

صدور إرادة ملكية سامية

الحكومة تننشر 6 قوانين بالجريدة الرسمية

الكهرباء الأردنية : ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 25 %

الملك يلتقي عدداً من أبناء السلط - صور

الأحد، 13-08-2023 03:49 م

الحسين إربد والفيصلي يتصدران الدوري

8202313102540647281924 (1)


الوكيل الإخباري - تصدر فريقا الحسين إربد والفيصلي بطولة دوري المحترفين لكرة القدم بعد ختام منافسات الأسبوع الثاني من الدوري.

وحقق الحسين فوزا على السلط 3-0، عن طريق مصعب اللحام في الدقيقة 8، منذر أبو عمارة في د. 62، ومحمود مرضي في د. 77، فيما تغلب الفيصلي على الرمثا بهدف نظيف أحرزه مهند خير الله في د. 68.

وتعادل الوحدات مع ضيفه الجليل 2-2، وسجل للوحدات مهند أبو طه في د. 18، والمحترف بيرنارد هنري في د. 37، فيما أحرز هدفي الجليل محمد العدوان في د. 69، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر بالخطأ في مرمى فريقه في د. 90+2.

وتغلب شباب العقبة على ضيفه الأهلي 2-1، عن طريق كريستيان فارجاس في الدقيقة 47 وفرج المزينة في د. 54، فيما أحرز فيفان أسي في د. 73 هدف الضيوف.

وفاز سحاب على شباب الأردن بهدف نظيف حمل إمضاء أحمد العيساوي في د. 82، فيما تعادل معان مع مغير السرحان 1-1.

وافتتح لاعب معان عبد الملك مفتاحي في د. 25 التسجيل، قبل أن يحرز صهيب أبو هشهش التعادل لمغير السرحان في د. 90+6.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الفيصلي الذي حل ثانيا، ثم شباب العقبة والوحدات وسحاب بـ 4، الرمثا 3، الجليل ومعان 2، مغير السرحان 1، والأهلي والسلط وشباب الأردن دون نقاط.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202313165029800119986

الروشدي يجتاز فحص الفيصلي

820231316446185710378

بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عام تنطلق في عمان غداً الاثنين

WhatsApp Image 2023-08-13 at 4.15.15 PM

بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عام تنطلق في عمان غداً الاثنين

820231315516392061240

فاجعة في مدريد.. نجم اخر يلحق بكورتوا

8202313103746510332670

المنتخب الوطني للسلة يلتقي إيران

820231395645619022237

زلزال جديد.. باريس والهلال يتفقان على صفقة نيمار

أخبار متعلقة
820231385211551512755

رسميا .. الشيخ مستمر مع الفيصلي

7202326114519745641631

الفيصلي والوحدات.. مستجدات وتطلعات لحسم السوبر الأردني

720231811220102050734

السلط يعزز صفوفه بمدافع الوحدات

7202316104433625062889

صقور الأردن يلتقي ساحل العاج في البرتغال

7202316105051881189263

الرواشدة بطلا لبطولة عمان المفتوحة للجولف

720231611845639807801

تفاصيل عرض النصر السعودي لضم ساديو ماني