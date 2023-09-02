الخسارة أمام ميلان تترك أثرها على مورينيو

الوكيل الإخباري - رفض جوزيه مورينيو، مدرب روما، الحديث لوسائل الإعلام بعد خسارة فريقه أمام ميلان (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.



وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن مورينيو كان من المتوقع أن يقوم بواجباته الإعلامية من حيث إجراء مقابلة صحفية بعد المباراة، حيث كانت هذه هي أول مباراة له هذا الموسم، بعد أن تم إيقافه في الجولتين الماضيتين.



وأضاف الموقع أن المدرب تحدث مع وسائل الإعلام قبل انطلاق المباراة، وهو الأمر الذي يدل على أنه لم تكن هناك أي مشكلة مع الصحافة، لافتة إلى ذلك قد يعود إلى عدم رضا مورينيو عن قرارات التحكيم باحتساب ركلة جزاء لميلان.



كان ميلان قد حصل على ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة، بعد عرقلة الحارس روي باتريسيو للاعب الروسونيري لوفتوس تشيك، تمكن أوليفيه جيرو من تحويلها لأول أهداف اللقاء.



يشار إلى أن روما يمر ببداية موسم كارثية، حيث خاض 3 مباريات لم يتمكن من تحقيق أي فوز، فخسر مباراتين وتعادل مباراة، ليحصل على نقطة واحدة فقط.

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