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الإثنين، 06-03-2023 04:39 م

الخطيب بطلا للعرب في الشطرنج

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ملاعب - توج لاعب المنتخب الأردني للشطرنج، أحمد الخطيب، بلقب بطولة العرب الفردية، للرجال والسيدات، والتي استصافتها العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة لاعبين يمثلون 19 دولة.

ونجح الخطيب في تحقيق المركز الأول بعد تعادله بالجولة الأخيرة مع الأستاذ الدولي المصري عبدالرحمن هشام، وتحصله على 7 نقاط ونصف من 9 جولات.

بهذا التتويج حصل أحمد الخطيب على لقب أستاذ دولي كبير ( جراند ماستر GM) ليكون أول لاعب شطرنج أردني يحصل على هذا اللقب.

كما حصلت اللاعبة الصاعدة في المنتخب الأردني، ربى القضاة، بالمركز الثالث في منافسات السيدات وحصولها على لقب "استاذة دولية" بمشاركتها الأولى في بطولة العرب.

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