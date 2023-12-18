الديربي يشعل الشرارة.. ماذا حدث بين جيسوس والفرج؟

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل الإعلام السعودية، أسباب أزمة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال مع قائد فريقه سلمان الفرج، والتي على إثرها أصدر ضده عقوبة انضباطية.



ووفقا لبرنامج "برا 18" عبر قناة SSC NEWS، فإن بداية أزمة سلمان الفرج مع المدرب جيسوس كانت في مباراة ديربي الرياض أمام النصر التي شارك فيها القائد بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، علمًا بأنها انتهت لمصلحة الزعيم (3-0)



وأضاف: "عقب المباراة تحدث الفرج مع جيسوس بأنه لا يرغب في المشاركة خلال آخر الدقائق إلا في حال أن يكون الفريق بحاجة لتواجده".



وتابع: "بعدها شارك سلمان الفرج أساسيا في مباراتين بالبطولة الآسيوية وأمام الطائي بالدوري، ثم غاب اللاعب في مباراة التعاون بكأس الملك وتواجد على دكة البدلاء، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة طلب جيسوس من سلمان المشاركة وكانت المباراة منتهية لصالح الهلال".



وأكمل: "الفرج أخبر المترجم بالاعتذار لجيسوس عن عدم المشاركة نظرًا لأنه لن يكون له دور مثلما حدث في مباراة النصر".



وواصل: "أيضا عبدالإله المالكي طلب منه جيسوس المشاركة في الوقت بدل الضائع لمباراة التعاون، وقدم اللاعب اعتذاره أيضًا".



وأشار: "جيسوس أصدر قراره بعقوبتين تجاه اللاعبين، ولذلك عندما تم سؤال المدرب عقب مواجهة الوحدة عن سلمان الفرج أجاب مباشرة، ولم يتطرق للمالكي لأنه لم يتم السؤال عنه".

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