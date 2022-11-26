السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 26-11-2022 10:37 م

الرئيس الفرنسي يعلق على فوز فريقه !

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الوكيل الاخباري - كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صفحته بالفيس بوك معلقاً على مونديال قطر، قائلاً "في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية ".

تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا.

لون العالم يرقص فرحاً بعد كلّ هدفٍ تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحاً سوياً!"

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