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الإثنين، 21-11-2022 03:07 م

السر وراء إخفاء مورغان فريمان يده في افتتاح المونديال (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أثار الممثل الأمريكي مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم قطر 2022، الفضول بتعمده إخفاء يده اليسرى بقفاز.

وكان النجم الهوليودي الشهير من أبرز فقرات حفل افتتاح مونديال قطر مساء الأحد، وشارك بالحوار مع الشاب القطري من ذوي الهمم غانم المفتاح.

وظهر فريمان وهو يرتدي قفازا في يده اليسرى فقط، الموقف الذي أثار التساؤلات حول السبب وراء هذه الحركة، وهل لها دلالة أو سبب معين.

بطل فيلم "Shawshank redemption" "الخلاص من شاوشانك"، كشف في حوار إعلامي قبل سنوات أن السبب يعود لحادث أليم تعرض له في يده أفقدها القدرة على الحركة.

وقال الممثل وقتها إن السبب هو أن يده تنتفخ بسبب قلة الحركة وتجمع الدماء بها، مما يستدعى ارتداء هذا القفاز الطبي لتحريك الدورة الدموية بها باستمرار، ولذا يرتديه منذ 2008.

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واستغرق حفل افتتاح مونديال قطر، 30 دقيقة وشمل برنامجا مكونا من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما تم الاحتفال بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

وكانت قطر نالت شرف تنظيم نسخة كأس العالم في ديسمبر عام 2010، وهي أول دولة عربية وإسلامية تحظى بهذا الشرف.

 

 

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