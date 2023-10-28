الشبلي يظفر ببرونزية البارالمبياد الآسيوي

الوكيل الإخباري - توج جميل الشبلي نجم منتخب الأردن لرفع الأثقال البارالمبي اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، في ختام مشاركة النشامى بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، المقامة في مدينة هانجتشو الصينية.



وحقق الشبلي، المركز الثالث والميدالية البرونزية، ضمن منافسات وزن فوق 107 كجم بعد أن تمكن من رفع 235 كجم.



وجاء في المركز الأول الإيراني أحمد أمين زاده؛ حيث رفع 266 كجم، وجاء مواطنه مهدي الصيادي في المركز الثاني بعد أن تمكن من رفع 240 كجم.



وتعتبر هذه ثاني ميدالية يُحققها الشبلي على مستوى الدورات الألعاب الآسيوية البارالمبية؛ حيث كان قد نال الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة بألعاب القوى في النسخة الأولى، التي أقيمت في مدينة هانجزو الصينية عام 2010.



وببرونزية الشبلي، يكون المنتخب الاردني لرفع الأثقال قد أنهى مشاركته في الدورة بحصوله على 5 ميداليات من أصل 6 لاعبين شاركوا وجاءت هذه الميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.

ورفع الأردن، رصيد إلى 7 ميداليات، 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.



وتعتبر هذه النسخة الأفضل قياسا لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية.

اضافة اعلان



وتحققت ميداليات الأردن في النسخة الحالية عن طريق: عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 49 كجم) ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق 1500 متر فئة T13) وعبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 88 كجم).



بالإضافة إلى أحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة F34) وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن 79 كجم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن 86 كجم) وجميل الشبلي - برونزية (رفع الأثقال - وزن فوق 107 كجم).

ملاعب