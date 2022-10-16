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الأحد، 16-10-2022 04:19 م

الفيصلي يفوز باستفتاء أفضل فريق بغرب اسيا

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الوكيل الإخباري -  فاز فريق الفيصلي باستفتاء أفضل فريق في غرب آسيا لشهر أيلول الماضي، وذلك في الاستفتاء الجماهيري الذي نظمه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واعلن موقع الاتحاد الآسيوي أن الاستفتاء الذي اغلق ليلة أمس السبت، شهد تنافسا بين أندية الفيصلي والشباب والهلال السعوديين، الجزيرة الإماراتي، الكويت الكويتي، الوكرة القطري، ظفار العماني، شباب الظاهرية الفلسطيني، الخالدية البحريني، جبلة السوري، البرج اللبناني.

و أشار الموقع إلى أن الفيصلي احتل المركز الأول في الاستفتاء، بعد أن حصل على 72 بالمئة من مجموع الأصوات.

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