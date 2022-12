الوكيل الإخباري - تعرف على القنوات التي تبث مباراة المغرب وإسبانيا مباشرة في كأس العالم قطر 2022 ، ومتى هو وقت الساعة ، وكم سيواجه المغرب وإسبانيا بعضهما البعض في مراحل خروج المغلوب من كأس العالم قطر ، وتعرف أيضا من خلال السطور التالية على كيفية مشاهدة المقابلة مجانا من خلال القنوات المفتوحة التي تبث مباراة المغرب وإسبانيا مباشرة ، بالإضافة إلى شرح كيفية مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا مباشرة.



وسيستضيف استاد المدينة التعليمية الصدام بين المغرب وإسبانيا في مراحل خروج المغلوب من مباريات كأس العالم 2022 ، بعد تأهل الفريقين بعد أن تمكن فريق أطلس ليونز من احتلال صدارة مجموعته ، في حين تأهل ماتادور بعد احتلال صدارة مجموعته.



تردد بين سبورت المفتوحة المجانية ستعقد المقابلة بين المغرب وإسبانيا في الساعة الخامسة بعد الظهر ، وتوقيت مصر والسودان ، والساعة الرابعة للمغرب وتونس ، والساعة السادسة للمملكة العربية السعودية و الاردن وقطر ، والساعة السابعة للإمارات العربية المتحدة وعمان.

تردد بين سبورت المفتوحة المجانية

القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا القنوات التي تحمل البث المباشر لمباراة المغرب وإسبانيا هي مجموعتي بين الرياضة وكأس قطر الرياضي أو قناة المغرب الرياضي ، وستجد الشاشات تحديدا من خلال الأسطر التالية:



Arryadia TNT HD

beIN Sports HD 1 Max

beIN 4K HDR

beIN Sports HD 3 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

beIN Sports Connect

beIN Sports HD 5 Max

TOD App – beIN SPORTS



القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا

القنوات المجانية للمباراة بين المغرب وإسبانيا في مراحل خروج المغلوب هي:

Gol Mundial 1

Rai 1

BBC One

ORF 1 Austria HD

SIC

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

TF1 HD France

ملاعب