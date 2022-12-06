الثلاثاء 06-12-2022
الوكيل الاخباري

أكثر من 41 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات الأردنية

النقل البري: مراجعة أجور النقل مطلع 2023

اجتماع نيابي حكومي حول المنح والقروض الجامعية الأسبوع المقبل

العسعس: نظام الفوترة سيسهل الحصول على الرديات

بعد تحذيرات من تدهور العلاقة مع الدوحة.. مستشار ألمانيا يهاتف أمير قطر

نقيب المجوهرات: ازمة الذهب في مصر محلية وليس لها تأثير على الأردن

إصابة رجل أمن خلال مداهمة أحد أوكار تجار المخدرات في الشونة الجنوبية

سائقو حافلات الكرك: الإضراب عن العمل سيكون مفتوحاً لحين تحقيق المطالب - فيديو

الهناندة: ضريبة الدخل والمبيعات تحمي مصالح الأردنيين

إصابة أردنية بحادث سير مروع في لبنان

الثلاثاء، 06-12-2022 12:43 م

القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا

122022611530905662961 (2)


الوكيل الإخباري -  تعرف على القنوات التي تبث مباراة المغرب وإسبانيا مباشرة في كأس العالم قطر 2022 ، ومتى هو وقت الساعة ، وكم سيواجه المغرب وإسبانيا بعضهما البعض في مراحل خروج المغلوب من كأس العالم قطر ، وتعرف أيضا من خلال السطور التالية على كيفية مشاهدة المقابلة مجانا من خلال القنوات المفتوحة التي تبث مباراة المغرب وإسبانيا مباشرة ، بالإضافة إلى شرح كيفية مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا مباشرة.

وسيستضيف استاد المدينة التعليمية الصدام بين المغرب وإسبانيا في مراحل خروج المغلوب من مباريات كأس العالم 2022 ، بعد تأهل الفريقين بعد أن تمكن فريق أطلس ليونز من احتلال صدارة مجموعته ، في حين تأهل ماتادور بعد احتلال صدارة مجموعته.
 
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية ستعقد المقابلة بين المغرب وإسبانيا في الساعة الخامسة بعد الظهر ، وتوقيت مصر والسودان ، والساعة الرابعة للمغرب وتونس ، والساعة السادسة للمملكة العربية السعودية و الاردن وقطر ، والساعة السابعة للإمارات العربية المتحدة وعمان.

اضافة اعلان


تردد بين سبورت المفتوحة المجانية
القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا القنوات التي تحمل البث المباشر لمباراة المغرب وإسبانيا هي مجموعتي بين الرياضة وكأس قطر الرياضي أو قناة المغرب الرياضي ، وستجد الشاشات تحديدا من خلال الأسطر التالية:

Arryadia TNT HD
beIN Sports HD 1 Max
beIN 4K HDR
beIN Sports HD 3 Max
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD
beIN Sports Connect
beIN Sports HD 5 Max
TOD App – beIN SPORTS

القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا
القنوات المجانية للمباراة بين المغرب وإسبانيا في مراحل خروج المغلوب هي:
Gol Mundial 1
Rai 1
BBC One
ORF 1 Austria HD
SIC
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
TF1 HD France

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220226125452519639751

هل تزأر "أسود الأطلس" أمام إسبانيا الليلة؟

638f03ff4c59b751b63e4724

لماذا زار مبابي مقر إقامة منتخب المغرب قبل لقاء إسبانيا؟ (فيديو)

1220226112527821610662

بركلة في الوجه.. صامويل إيتو يعتدي على مشجع جزائري في قطر (فيديو)

1220226111846369852931

المغرب يتخلى عن تميمة حظه أمام إسبانيا

1220226103454841468585 (1)

أول إقالة من الاتحاد الألماني بعد كارثة مونديال قطر 2022

1220226102640100931049

زيدان قد يكون مفتاح انتقاله.. ريال مدريد يعود للاهتمام بكيليان مبابي

أخبار متعلقة
11202213121148870323571

رينارد يستبعد المولد من قائمة كأس العالم.. ويستدعي البديل

11202210105956806535356

بيكيه يكشف سبب اعتزاله المفاجئ

11202210104244656897761

تحديد مكان إقامة نهائي كأس الأردن

11202299253157280270

مفاجأة.. FIFA 23 تتوقع هوية الفائز بكأس العالم

112022995910679587671

الكاميروني أبو بكر يهاجم محمد صلاح

1120228121236654894688

ثنائي الوحدات يغيب أمام الرمثا