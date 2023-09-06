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الأربعاء، 06-09-2023 04:03 م

الكاف يفسخ أكبر عقوده مع بي إن سبورتس قبل 4 أشهر من انطلاق كأس إفريقيا

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الوكيل الإخباري -  فسخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أكبر عقوده لحقوق البث مع مجموعة "بي إن سبورتس"، الثلاثاء، وأثار احتمال الدخول في نزاع قانوني مع الشبكة الإعلامية الرياضية القطرية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، يوسف العبيدلي، في رسالة الثلاثاء، أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، بتلقي خطاب المحامين يوم الجمعة الماضي "لإنهاء العلاقة التعاقدية من جانب واحد بين بي إن والكاف بأثر فوري".

وكتب العبيدلي: "يجب أن أوضح لكم أن بي إن لا تقبل هذا الفسخ، وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن فيه وإلغائه".

ومن شأن فسخ العقد الذي تبلغ قيمته 415 مليون دولار والذي يستمر حتى عام 2028 مع "بي إن"، أن يترك "الكاف" بدون عقد بث رئيسي قبل أربعة أشهر فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال.

وأصبحت "بي إن" شريك البث الرئيسي لـ"الكاف" بعد أن فسخ الاتحاد القاري في عام 2019 عقدا مدته 12 عاما بقيمة مليار دولار مع المجموعة "لاغاردير" الإعلامية الفرنسية.

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