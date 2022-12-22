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الخميس، 22-12-2022 04:42 م

الكشف عن شعار كأس العالم 2026

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الوكيل الإخباري -  كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 عن الشعار الرسمي للمونديال الذي سيقام في 3 دول وهم الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وانتهت منافسات كأس العالم 2022 التي اقيمت في قطر بتتويج الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة في تاريخ راقصي التانجو بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب فرنسا بركلات الترجيح 4-2.

ويحمل شعار كأس العالم 2026 الذي سيقام بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة ، ألوان الدول الثلاث المستضيفة للحدث العالمي.

ولم يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النظام الذي سيتم اتباعه في مونديال 2026 من حيث عدد المجموعات وتقسيم المنتخبات، مع تأكيد جياني إنفانتينو، رئيس فيفا بالتراجع عن فكرة تواجد 3 منتخبات فقط بدلا من 4 في كل مجموعة، وذلك بعد المستوى القوي والرائع الذي شهده مونديال قطر 2022.

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