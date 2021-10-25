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الإثنين، 25-10-2021 04:00 م

المنتخب الرديف يخوض تحدي التصفيات

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

يقص المنتخب الوطني الرديف شريط مشاركته بتصفيات كأس امم اسيا تحت 23، عندما يواجه منتخب تركمانستان عند الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة، والتي ستقام منافساتها على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة .اضافة اعلان

 

ويسعى " أبطال غرب اسيا" لتأكيد الصورة الرائعة التي ظهر فيها المنتخب في البطولة التي أقيمت بالسعودية، وأبرزت العديد من النجوم، أمثال مهند أبو طه، محمد عبد المطلب "بوجبا"، هادي الحوراني، إبراهيم سعادة و يزن النعيمات وإن كانت مشاركة الأخير غير مؤكدة، بالإضافة لغياب عبدالله الفاخوري ، عمر هاني وخالد زكريا عن القائمة .

 

وتضم المجموعة بالإضافة للأردن وتركمانستان، منتخب فلسطين، حيث سيتأهل متصدرو المجموعات الـ 11 وأفضل 4 ثواني للبطولة الآسيوية التي ستقام في أوزبكستان العام المقبل .

 

وسيختتم منتخبنا التصفيات بمواجهة فلسطين يوم 31 من الشهر الجاري، فيما سيلتقي "الفدائي" مع تركمانستان يوم 28 من الشهر ذاته .

 




 

 


 

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