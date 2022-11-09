المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي الفلبين في التصفيات المؤهلة لكاس العالم

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميس، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، نظيره المنتخب الفلبيني في افتتاح النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2023.



ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى كأس العالم المقبلة وللمرة الثالثة في تاريخه.

ويَحتل المنتخب الوطني المركز الرابع - آخر المراكز المؤهلة - في المجموعة الخامسة والذي ضمن فيها منتخبا نيوزيلندا ولبنان التأهل إلى كأس العالم عن هذه المجموعة.



كما سيلتقي المنتخب الوطني يوم الأحد القادم مع المنتخب النيوزيلندي في النافذة ذاتها وفي حال تمكن منتخبنا من تجاوز نظيره النيوزيلندي مع تعثر السعودية أمام الفلبين، فإن المنتخب سيضمن تأهله إلى النهائيات قبل النافذة المقبلة والتي ستقام في شهر شباط القادم.

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واستعداداً لمباراتي الفلبين ونيوزيلندا خاض المنتخب الوطني مجموعة من المباريات الودية بالتزامن مع المعسكر الذي أقامه أخيرا في تركيا.

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