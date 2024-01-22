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الإثنين، 22-01-2024 02:56 م

النشامى الأكثر تسجيلا في كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - يتصدر المنتخب الأردني ترتيب المنتخبات الأكثر تسجيلا للأهداف خلال النسخة القارية الحالية من بطولة كأس آسيا 2023، برصيد (6) أهداف.

وأوضح تقرير رياضي إحصائي بثته وكالة الأنباء القطرية اليوم الاثنين حول أداء المنتخبات المشاركة في البطولة، أن منتخب النشامى بهذه الحصيلة من الأهداف، يتقدم على منتخبات العراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية، ولكل منهم (5) أهداف، في حين سجلت منتخبات قطر والسعودية والبحرين (4) أهداف لكل منها.

وفي المقابل لم تسجل منتخبات الصين ولبنان وطاجيكستان وسوريا والهند وماليزيا وقرغيزيا أي أهداف في البطولة حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن منتخبات الهند وفلسطين وفيتنام وماليزيا، تعد الأكثر استقبالا للأهداف برصيد (5) أهداف، في الوقت الذي تتشارك منتخبات قطر والصين واستراليا وأوزباكستان وتايلاند لقب الأقوى دفاعيا لعدم استقبالهم أي أهداف حتى الآن.

وأوضح التقرير أن الحصيلة التهديفية لكأس آسيا قطر 2023، ارتفعت مع نهاية الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات إلى (56) هدفا.

وبين التقرير أن المجموعة الرابعة تعد الأقوى تهديفيا حتى الآن، بتسجيل منتخباتها (14) هدفا، وحلت المجموعة الخامسة التي تضم الأردن في المركز الثاني كأقوى المجموعات تهديفيا برصيد (13) هدفا.

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