النشامى بالمستوى الأول بقرعة تصفيات كأس اسيا

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن توزيع المنتخبات على المستويات الـ 4 لقرعة تصفيات كأس اسيا 2023، والتي سيتم سحبها يوم الخميس المقبل.وجاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالمستوى الأول رفقة منتخبات :أوزبكستان، فلسطين، البحرين، قرغيزستان والهند، بينما ضم المستوى الثاني منتخبات : الكويت، تايلاند، طاجيكستان، الفلبين، تركمانستان وهونغ كونغ .وضم المستوى الثالث ماليزيا، أفغانستان، اليمن، ميانمار، المالديف وإندونيسيا، وجاء بالمستوى الرابع منتخبات منغوليا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش وسريلانكا.