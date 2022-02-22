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الثلاثاء، 22-02-2022 02:50 م

النشامى بالمستوى الأول بقرعة تصفيات كأس اسيا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن توزيع المنتخبات على المستويات الـ 4 لقرعة تصفيات كأس اسيا 2023، والتي سيتم سحبها يوم الخميس المقبل.اضافة اعلان


 
وجاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالمستوى الأول رفقة منتخبات :
أوزبكستان، فلسطين، البحرين، قرغيزستان والهند، بينما ضم المستوى الثاني منتخبات : الكويت، تايلاند، طاجيكستان، الفلبين، تركمانستان وهونغ كونغ .

وضم المستوى الثالث ماليزيا، أفغانستان، اليمن، ميانمار، المالديف وإندونيسيا، وجاء بالمستوى الرابع منتخبات منغوليا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش وسريلانكا.

 




 

 


 

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