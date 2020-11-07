السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 01:51 م

النصر بصفقة غريبة.. اسم عالمي غير متوقع

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الوكيل الإخباري _ دخل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في مفاوضات مكثفة، لحسم صفقة برازيلية مفاجئة، في الميركاتو الشتوي القادم.

والنصر دخل الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، بـ12 صفقة جديدة؛ هم: "أمين بخاري، علي لاجامي، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، رائد الغامدي".

ووفقًا لصحيفة "Artibuna" البرازيلية، تقدم نادي النصر، بعرض رسمي إلى سانتوس البرازيلي، للتعاقد مع مدافعه الشاب لوكاس فيرسيمو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النصر، يواجه منافسة شرسة، للتعاقد مع فيرسيمو، من فريق بنفيكا البرتغالي، والذي يدربه خورخي خيسوس، المدير الفني الأسبق لنادي الهلال.

وكشفت عن أن عرض النصر، المقدم إلى نادي سانتوس، للتعاقد مع المدافع الشاب، يقدر بـ6.5 مليون دولار، يتم دفع 3.5 مليون منهم الآن، و3 مليون آخرين عند إتمام الصفقة رسميًا، في يناير القادم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عرض بنفيكا، عبارة عن استعارة اللاعب، لمدة 6 أشهر، مع أحقية شرائه نهائيًا في الصيف القادم، مقابل 6.5 مليون يورو.

وشددت الصحيفة، على أن إدارة سانتوس، تميل إلى عرض النصر، في الوقت الذي يضغط فيه اللاعب، من أجل خوض تجربة الاحتراف في أوروبا، مع بنفيكا.

جدير بالذكر أن فيرسيمو، أحد أبناء نادي سانتوس، الذين تدرجوا في مختلف الفئات السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في يناير 2016.

ولعب النجم البرازيلي، 123 مباراة رسمية مع سانتوس، منذ الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع أسيست وحيد.

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المصدر : ملاعب 

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