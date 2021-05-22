انطلاق دوري المحترفات ،، ومشاركة بالاحتفال الفلسطيني

الوكيل الإخباري - أنس عشا - بدأت النسخة الجديدة من دوري المحترفات، والتي ينتظر منها أن تكون الأقوى والأكثر تنافسية، وإن كان تقليص عدد الفرق مؤثرا وغياب شباب الأردن محزنا لعشاق اللعبة، خصوصا وأنه صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب بـ "9" مناسبات.





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وشهدت الجولة الأولى من البطولة التي تقام مبارياتها على ملعب البولو، قمة عامرة بالنجمات المميزات وجمعت بين الأرثوذكسي والأهلي وانتهت بفوز صعب للأول بهدف سجلته الدولية مي سويلم، وهي النتيجة ذاتها لفوز الإستقلال على القادسية، ليتقاسما الصدارة بـ "3" نقاط لكل منهما، علما أن الجولة شهدت احتجاب عمان حامل اللقب.



وشهدت مباريات الجولةمشاركة للاعبات الفرق بالاحتفال الفلسطيني بعد انتصار المقاومة بقطاع غزة على الكيان الصهيوني، حيث توشحت لاعبات الفرق قبل وبعد المبارايات بالكوفية والعلم الفلسطيني .

